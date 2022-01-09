Боссы Дженоа заверили в полном доверии к Андрею Шевченко и готовы оставить его в должности даже в случае понижения в классе. Впрочем, такое развитие событий рассматривается как план "В". "Грифоны" активно проводят трансферную кампанию и покупают игроков, которые должны помочь выполнить задачу сохранения в элите.

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А вот для наставника Специи Тьягу Мотти матч против Дженоа может стать последним на тренерском мостике команды. Руководство клуба не удовлетворено результатами и положением в турнирной таблице. В случае плохого результата в прямом противостоянии с конкурентом специалисту укажут на дверь.

Матч 21 тура Дженоа – Специя состоится 9 января. Стартовый свисток матча раздастся в 19:30. Специя имеет в активе 16 очков и находится перед зоной вылета. Дженоа с 12 баллами занимает предпоследнюю строчку.