Шевченко мог возглавить сборную после Евро-2012: почему он отказался

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко мог возглавить национальную команду еще после домашнего Евро. Впрочем, он решил отказать "желто-синей" команде.

Как рассказал Шевченко, когда в 2012 году он решил завершить карьеру, тогдашний президент ФФУ Анатолий Коньков предлагал ему возглавить сборную.

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Впрочем, Андрей Николаевич еще не имел необходимого опыта и знаний, поэтому решил сначала пройти обучение.

Когда в 2016 году предложение прозвучало во второй раз – специалист решил принять его. Тогда команда готовилась к Евро-2016, и его задачей было как помочь сборной, так и получить опыт.

У меня было четкое понимание, какой я хочу видеть сборную. Мы изложили свое видение развития сборной, предложили стратегию, и нам дали зеленый свет на изменения. Могу сказать, что со дня, когда мы взяли команду, и по сей день мы не изменили этого плана и придерживаемся всего того, о чем мы договаривались. Я доверяю моему тренерскому штабу как себе. Считаю, что собрал команду единомышленников, – рассказал Шевченко.