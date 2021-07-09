Шевченко имел ввиду не то, о чем все подумали, – Кривцов объяснил слова тренера об усталости

Защитник украинской национальной команды Сергей Кривцов рассказал о выступлениях команды на Евро-2020. Кроме того, он признался, за кого будет болеть в финале турнира.

Кривцов объяснил слова Андрея Шевченко о недостаточности физических кондиций. Об этом тренер заявлял после поражения австрийцам в третьем туре.

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Думаю, он имел ввиду не то, о чем все подумали. Он говорил не о выносливости и беге, а об антропометрии. На установке перед матчем со Швецией нам объясняли, что у соперника физически сильные ребята, и в антропометрии мы им проигрываем, поэтому нужно сыграть внимательно.

"Сине-желтые", как и большинство участников континентального первенства, много летали по Европе. Сергей не считает такой формат соревнований хорошей идеей.

"В начале турнира это казалось интересным. Мы играли на двух стадионах, а если проходишь дальше, можешь сыграть на 4-5 аренах. Это всегда круто, будет что вспомнить. Но при этом очень нелегко менять место проживания. Те же климатические условия: в Румынии мы тренировались при +35 градусах, а в Глазго прилетели – там +14.

Англия вообще всего один матч провела вне Лондона. Справедливо ли это? Все получили опыт организации такого турнира, но думаю, что в будущем Евро будут проводить в одной-двух странах, – считает футболист.

Также Кривцов рассказал, кому отдает предпочтение в финале.

"Я буду болеть за Италию, мне они больше импонируют. Еще больше утвердился в этом решении после пенальти стерлингов в матче с Данией. Как по мне, это был несправедливые пенальти. В таком матче, в такое время. Был зол на это решение судьи", – признался украинский защитник.

Стоит заметить, что в четвертьфинальном поединке против англичан Сергей Кривцов досрочно покинул поле на 35-й минуте из-за повреждения.