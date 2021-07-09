Кривцов пояснив слова Андрія Шевченка про недостатність фізичних кондицій. Про це тренер заявляв після поразки австрійцям у третьому турі.

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Думаю, він мав на увазі не те, про що усі подумали. Він казав не про витривалість і біг, а про антропометрію. На установці перед матчем зі Швецією нам пояснювали, що у суперника фізично сильні хлопці, і в антропометрії ми їм програємо, тому потрібно зіграти уважно.

"Синьо-жовті", як і більшість учасників континентальної першості, добряче наліталися по Європі. Сергій не вважає такий формат змагання хорошою ідеєю.

"На початку турніру це здавалося цікавим. Ми грали на двох стадіонах, а якщо проходиш далі, можеш зіграти на 4-5 аренах. Це завжди круто, буде що згадати. Але при цьому дуже нелегко змінювати місце проживання. Ті ж кліматичні умови: в Румунії ми тренувалися при +35 градусах, а в Глазго прилетіли – там +14.

Англія взагалі всього один матч провела поза Лондоном. Чи справедливо це? Всі отримали досвід організації такого турніру, але думаю, що в майбутньому Євро будуть проводити в одній-двох країнах, – вважає футболіст.

Також Кривцов розповів, кому віддає перевагу у фіналі.

"Я буду вболівати за Італію, мені вони більше імпонують. Ще більше утвердився в цьому рішенні після пенальті Стерлінга в матчі з Данією. Як на мене, це був несправедливий пенальті. У такому матчі, в такий час. Був злий на це рішення судді", – зізнався український захисник.

Варто зауважити, що у чвертьфінальному поєдинку проти англійців Сергій Кривцов достроково покинув поле на 35-й хвилині через ушкодження.