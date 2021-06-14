Шедевр Ярмоленко может стать лучшим голом первого тура Евро-2020

Яркий гол Андрея Ярмоленко очаровал не только украинских фанатов. Выстрел вингера в самую "девятку" отметил УЕФА.

Капитан украинской команды оставил "автограф" в воротах Нидерландов на 75-й минуте матча. Андрей отыграл момент в своем стиле – обыгрался с Яремчуком, сместился в центр и обводным ударом отправил мяч в верхний угол ворот.

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Роскошный гол отметили не только украинские фанаты, но и пресс-служба УЕФА. Вполне возможно, что выстрел Ярмоленко станет лучшим голом первого тура Евро-2020.

Напомним, Украина едва не сделала камбэк в матче против Нидерландов, но гол Дюмфриса в конце игры принес "оранье" победу со счетом 3:2.



