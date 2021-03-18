После выездного поражения 0:3 "горняки" снова проиграли и прекратили борьбу в Лиге Европы. Рома сыграет в четвертьфинале турнира.

Источник: 24 канал

Луиш Каштру оставил на скамейке запасных опытных Тайсона и Марлоса, зато в старте вышли молодые и голодные Тете и Манор Соломон. Всего в основе дончан появились четыре футболиста сборной Украины: Трубин, Кривцов, Матвиенко и Жуниор Мораэс. В "основе" Ромы не нашлось места для всех трех авторов голов в Риме – Пеллегрини, Манчини и Эль-Шаарави оказались в запасе.

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Ставка хозяев на быстрый гол не сработала. Первый удар в створ ворот "горняки" сделали только на 27-й минуте. Алан Патрик пробил из-за пределов штрафной, однако мяч стал легкой добычей голкипера. Меньше чем через десять минут римляне ответили острее – Борха Майораль получил передачу из глубины и выходил один на один с Анатолием Трубиным. "Оранжево-черным" повезло, что вратарь на мгновение опередил нападающего Ромы.

На старте второго тайма интрига окончательно исчезла. Рик Карсдорп прострелил с правого фланга, а первым на добивании оказался Майораль, который головой переправил мяч в сетку. Вскоре Педро мог удваивать преимущество, однако из выгодной позиции в ворота не попал. Впоследствии Леонардо Спинаццола слева навесил на Майораля – с ударом испанца Трубин справился.

Едва ли не первый момент дончан после перерыва закончился голом. Украинцы выдержали послеголевой штурм соперника и воспользовались "стандартом". Тете навесил справа, Алан Патрик головой отпасовал вдоль ворот, а Жуниор Мораес занес мяч в сетку. Однако в середине тайма Рома снова вышла вперед. Провалом обороны хозяев воспользовалась пара Карлес Перес – Майораль. Первый ассистировал, а второй забил в пустые ворота. В конце встречи Шахтер претендовал на пенальти, однако Антонио Матеу Лаос не заметил нарушения правил на Матвиенко в штрафной.

Лига Европы, 1/8 финала

Шахтер – Рома 1:2

Голы: Жуниор Мораэс, 53 – Майораль, 48, 72.