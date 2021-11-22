Серия А сильно выросла, – у Шевченко нет иллюзий об уровне Дженоа после урока от Моуринью

Андрей Шевченко провел дебютный матч во главе Дженоа. Украинец уступил своему бывшему наставнику Жозе Моуринью – Рома отпраздновала победу со счетом 2:0.

Шевченко отметил желание своих игроков завоевать зачетные баллы в игре с сильным соперником. "Грифонам" не могли помочь многие важные исполнители, но им удавалось держать оборону почти весь матч.

К теме Дебют Шевченко в Серии А – достойное сопротивление, чуйка Моуринью и драматическая развязка: эмоциональное видео

На следующей неделе врачи не смогут вернуть в обойму ни одного исполнителя, поэтому следующий матч Дженоа будет вынуждена провести в том же составе.

Шевченко видит в своих игроках солидность и единство, но для того, чтобы сохранить прописку в Серии А, команде нужно поработать над многими аспектами.

Вижу, что у Серии А есть команды, которые пытаются строить игру через оборону, привлекая голкипера и контролируя игру. Очевидно, что это не всегда может происходить с более сильными командами. Я видел много хороших матчей от других команд. В этом плане Серия А сильно выросла,

– сказал Шевченко.

Следующий матч Дженоа проведет в воскресенье, 28 ноября. Команда Шевченко сыграет на выезде против Удинезе.