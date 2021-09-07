Сенсационная протекция: глава Офиса президента Ермак участвовал в переговора Реброва с Аль-Айном

Главный тренер Аль-Айна Сергей Ребров пытался разорвать контракт с клубом и возглавить сборную Украины после ухода Андрея Шевченко. Над переходом специалиста работал даже глава Офиса президента Андрей Ермак.

Как стало известно ведущим программы "ТаТоТаке", Андрей Ермак был одним из участников переговоров между Ребровым и Аль-Айном. Какую роль в переговорах выполнял глава Офиса президента – источник не сообщает.

Кстати Шевченко опроверг слухи о возможности возглавить сенсационную сборную

Напомним, после того, как Шевченко и УАФ не продлили сотрудничество, Сергей Ребров был главным кандидатом на пост главного тренера сборной Украины.

Правда, осуществить замысел специалисту не удалось. 6 июня он подписал контракт с Аль-Айном, который не хотел отпускать Реброва перед самым чемпионатом. Агенты, получившие комиссионные за переход специалиста в Эмираты, тоже не захотели возвращать деньги. В итоге главную команду страны доверили Александру Петракову.