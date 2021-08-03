Сенсационная замена на место Шевченко: сборную Украины может возглавить легендарный немец

Украинская ассоциация футбола рассматривает кандидатур на замену Андрею Шевченко, который не стал продлевать контракт с национальной командой. Шансы возглавить "желто-синих" имеют не только украинские специалисты.

После ухода Андрея Шевченко из национальной команды эксперты прочат место на тренерском мостике "желто-синих" украинским специалистам. А вот УАФ рассматривает вопрос несколько шире.

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Возглавить сборную Украины могут Юрген Клинсманн или Джанни Де Бьязи. По крайней мере, УАФ рассматривает возможность пригласить этих звездных специалистов.

Напомним, что в 2006 году Юргенн Клинсманн привел сборную Германии к "бронзе" на чемпионате мира. Сейчас 57-летний специалист без работы.

Де Бьязи сейчас возглавляет сборную Азербайджана, но его контракт заканчивается уже 30 ноября.