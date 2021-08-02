"Тренеров у нас много, но отдать кому-то предпочтение сложно. С одной стороны, можно делать ставку на молодых тренеров, которые смотрят вперед. Есть старая плеяда, которая имеет определенные достижения и опыт работы. Тот же Мирон Маркевич", – говорит эксперт.

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Что касается молодых наставников, Иван Гецко называет две кандидатуры.

Как по мне, было бы неплохо увидеть в этой роли Сергея Реброва. Однако у него контракт с новой командой, поэтому вряд ли это реально. Из молодых и перспективных отмечу Виктор Скрипника. Сможет ли он совмещать работу в сборной и Заре? Сомнительно. Это большая ответственность, которая падает на плечи.

Не исключает автор первого гола в истории сборной Украины и вариант с иностранным специалистом.

Было бы неплохо. Слышал разговоры о Мирче Луческу. Впрочем я не думаю, что Динамо так просто с ним расстанется. Не уверен, что нам помогут сразу и серьезные зарубежные наставники. Мы не так уж и хорошо стартанули в отборе на ЧМ-2022. Здесь можно "встать на коня" или наоборот провалиться.

Напомним, что Андрей Шевченко возглавил национальную команду в 2016 году. Вместе с ним "сине-желтые" пробились на Евро-2020, где дошли до четвертьфинала.