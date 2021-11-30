Селезнев не побьет рекорд, – Кравченко осудил нападающего за зацикленность на собственных целях

Нападающий Мыная Евгений Селезнев мечтает стать лучшим бомбардиром в истории чемпионата Украины. Для этого 36-летний форвард должен забить 7 голов.

По мнению бывшего хавбека Днепра Сергея Кравченко, 7 голов – слишком большой отрезок для ветерана. Тем более что он играет в Мынае, который не славится результативностью.

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"Мне бы хотелось, чтобы он побил этот рекорд, потому что он этого сильно хочет. Мне кажется, что Селезневу нужно было сначала скромнее и тише себя вести. Рекорд рекордом, но ты играешь в команде и должен помогать ей выигрывать. Селезнев же говорит исключительно о рекорде", – сказал Кравченко.

Сейчас на счету Селезнева 117 голов в матчах украинского чемпионата. Рекорд, принадлежащий Шацких и Реброву – 123 мяча.

В текущем сезоне Селезнев забил всего 1 гол – в домашнем матче против Ингульца.