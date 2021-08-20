В сборной – за сало: Судаков рассказал об унизительных обидах за вызов в команду Шевченко

Вызов на Евро-2020 молодого Георгия Судакова стал настоящей сенсацией. Шевченко сумел разглядеть талант футболиста, но решение тренера поняли не все.

На чемпионате Европы футболист ни разу не вышел на футбольное поле, из-за чего выслушал критику как в свою сторону, так и в сторону Андрея Шевченко. Впрочем, Георгий справился с давлением и получил большой опыт.

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На оскорбления он научился не обращать внимания, но некоторые реплики таки затрагивали его за живое.

Мы играли с СК Днепр-1. Я выходил на замену, и один из их футболистов ко мне возвращается и говорит: "А тебя что, в сборную за сало взяли?". Вот это мне тогда было неприятно. Я об этом чуть задумался впервые. А когда уже попал в сборную и начал тренироваться – перестал думать. До последнего не верил, что поеду на Евро,

– рассказал Судаков.

Напомним, 18-летний футболист Шахтера обратил на себя внимание Андрея Шевченко и получил вызов в сборную Украины. Судаков дебютировал за национальную команду в товарищеском матче против Бахрейна.