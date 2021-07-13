Сборная Украины была его мечтой, – отец Сергея Перхуна о звонке накануне трагедии

Владимир Сергеевич Перхун, отец голкипера Днепра и украинской национальной команды, вспомнил эмоции сына после получения вызова в расположение "сине-желтых". Уже через три дня после дебюта 23-летний голкипер получил смертельную травму.

Перхун-старший вспоминает, что сын стремился играть за сборную Украины и Барселону. Одно из его мечтаний осуществилось.

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Сергей звонил нам почти каждый день – мы постоянно находились на связи. Пусть и с Тирасполя или из Москвы – всегда звонил. Когда узнал о сборной, позвонил нам с чувством огромного счастья. Это была его мечта – вот она, сборная Украины! Он прошел все этапы: юношеская, молодежная... И наконец национальная команда! – вспоминает Владимир Сергеевич.

Кроме того, талантливый голкипер имел разговор с наставником национальной команды Валерием Лобановским относительно потенциального перехода в Динамо.

Валерий Васильевич пригласил Сергея в сборную, там пообщались. После матча в Латвии Лобановский обнял Сергея и похвалил. "Ты пойдешь ко мне в киевское Динамо?" – спрашивал Валерий Васильевич. Сын, конечно, ответил согласием. Возможно, со временем их судьбы пересеклись бы – при условии, если бы Сергей остался жив... Сергей спрашивал у Валерия Васильевича получит ли он новый вызов. "Сережа, теперь ты наш. Будешь играть за сборную", – успокоил его Лобановский, – рассказал Перхун-старший.

Свой единственный матч за "сине-желтых" Сергей Перхун провел 15 августа 2001 года в Риге. Украина победила Латвию со счетом 1:0. Уже через три дня после спарринга Перхун получил смертельную травму в матче его ЦСКА и Анжи в Махачкале. 28 августа 2001-го Сергей умер, не приходя в сознание.

Обзор матча ЦСКА – Анжи

Стоит добавить, что в 1994-м в составе юношеской сборной Перхун выиграл бронзу чемпионата Европы-1994 в Ирландии. Похоронен Сергей в Днепре на Запорожском кладбище.