Сборная без тренера перед ключевыми матчами: почему Украина надеется на милость шейхов из Катара

Вчера вся футбольная общественность ждала, что исполком УАФ назовет имя нового главного тренера сборной Украины. Но назначение руководителя главной команды страны отложили на четверг. Кроме того, нет уверенности, что даже 12 августа имя тренера сборной станет известным.

1 августа Андрей Шевченко объявил о завершении контракта с УАФ и конце работы в качестве тренера сборной Украины. Тренерский штаб поддержал своего лидера и тоже покинул расположение "желто-синих".

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На место Шевченко реальными были три кандидатуры: Сергей Ребров, Мирон Маркевич и Алексей Михайличенко. Информация об иностранцах действительности не соответствовала: УАФ не собиралась звать человека из стороны диктовать свои правила. Назначить нового тренера как можно скорее крайне важно: 1 и 4 сентября сыграет с Казахстаном и Францией, и в случае провала о чемпионате мира-2022 можно забыть. Футболисты получат больше времени на отпуск, но сборная существует не для того, чтобы радовать фанатов только в квалификациях.

Сборная до сих пор без тренера​ / Фото УАФ

Самоуверенность УАФ сыграла с ней злую шутку, которая может стоить нам путевки в Катар. Не изучив подробно юридические нюансы и не имея 100% гарантии, что Ребров беспрепятственно возглавит сборную, боссы ассоциации футбола сказали Маркевичу, что место тренера ему не светит, так как придется Ребров, а его работа – и дальше возглавлять Комитет национальных сборных. Опытного специалиста, который мечтал о сборной с первого дня работы в УАФ, это сильно обидело, поэтому он публично пожелал Реброву успехов и покинул работу в УАФ.

Маркевич долго мечтал возглавить сборную / Фото УАФ

Бумеранг не заставил долго ждать: владельцы Аль-Айна, которые устно пообещали Реброву отпустить его в сборную, пересмотрели свое решение. Теперь, когда надо поставить подпись на бумаге, они категорически отказываются расставаться со специалистом. УАФ делает хорошую мину при плохой игре и откладывает решение до четверга, заявляя о "надежде, что ситуацию удастся решить". Хотя верить, что юристы катарских шейхов оставили для специалиста лазейку, которая позволит ему покинуть клуб без многомиллионной компенсации – это абсурд. Разговоры о том, что Ребров мог что-то там предусмотреть в договоре – тоже.

Поэтому, Ребров сможет возглавить национальную команду только в том случае, если шейхи согласятся расторгнуть договор и остаться без квалифицированного тренера с прекрасным английским и опытом в Европе перед самым стартом чемпионата. Вероятность такого развития событий оцените сами.

Легко покинуть Аль-Айн у Реброва не получится / Фото Аль-Айн

Теперь руководителям УАФ остается улыбаться перед камерами и панически искать другую кандидатуру. Функционеры должны или покорно извиниться перед Маркевичема, или взять на себя удар за назначение Михайличенко, в способности которого уже никто не верит, или довериться Петракову, у которого за плечами лишь опыт работы с юношескими сборными. Другие кандидатуры или уже длительное время сидят без работы, или их квалификация просто не дотягивает до уровня сборной.

Как бы там не было, через 3 недели сборную ждут ключевые матчи, как в турнирном, так и в психологическом смысле, а кто поведет команду в бой – пока неизвестно. Если "желто-синие" покажут хорошую игру и результат, то это будет просто данью памяти работы с Шевченко и подтверждением правила, у нас все хорошее почему-то делается не благодаря, а вопреки.