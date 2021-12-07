Конкурс посвящен 30-летию создания украинской футбольной ассоциации. В конкурсе принимают участие 10 участников.

Кстати Зинченко – это пример для всех нас, – Гвардиола в восторге от украинца

Список претендентов на победу выглядит следующим образом:

Иван Гецко (Украина – Венгрия – 1:3), 1992 год. Андрей Шевченко (Россия – Украина – 1:1), 1999 год. Александр Горшков (Украина – Испания – 2:2), 2003 год. Андрей Шевченко (Турция – Украина – 0:3), 2004 год. Сергей Ребров (Украина – Саудовская Аравия – 4:0), 2006 год. Артём Милевский (Украина – Швейцария – 0:0, в серии послематчевых пенальти), 2006 год. Евгений Коноплянка (Англия – Украина – 1:1), 2012 год. Виктор Цыганков (Украина – Испания – 1:0), 2020 год. Андрей Ярмоленко (Украина – Нидерланды – 2:3), 2021 год. Александр Зинченко (Украина – Швеция – 2:1), 2021 год.

Оставить свой голос и присоединиться к выбору может любой желающий. Голосование в сети Телеграмм открыто по ссылке.

Напомним, сборная Украины продолжит борьбу за путевки на ЧМ-2022. 24 марта "желто-синие" сыграют против Шотландии, а в случае победы разыграют право уехать в Катар с триумфатором пары Уэльс – Австрия.

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