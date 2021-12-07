Конкурс присвячений 30-річчю створення української футбольної асоціації. Загалом у конкурсі беруть участь 10 учасників.
До речі Зінченко – це приклад для всіх нас, – Гвардіола в захваті від українця
Список претендентів на перемогу виглядає наступним чином:
- Іван Гецко (Україна – Угорщина – 1:3), 1992 рік.
- Андрій Шевченко (Росія – Україна – 1:1), 1999 рік.
- Олександр Горшков (Україна – Іспанія – 2:2), 2003 рік.
- Андрій Шевченко (Туреччина –Україна – 0:3), 2004 рік.
- Сергій Ребров (Україна – Саудівська Аравія – 4:0), 2006 рік.
- Артем Мілевський (Україна – Швейцарія – 0:0, в серії післяматчевих пенальті), 2006 рік.
- Євген Коноплянка (Англія – Україна – 1:1), 2012 рік.
- Віктор Циганков (Україна – Іспанія – 1:0), 2020 рік.
- Андрій Ярмоленко (Україна – Нідерланди – 2:3), 2021 рік.
- Олександр Зінченко (Україна – Швеція – 2:1), 2021 рік.
Залишити свій голос та долучитися до вибору може кожен охочий. Голосування у мережі Телеграм відкрите за посиланням.
Нагадаємо, збірна України продовжить боротьбу за путівки на ЧС-2022. 24 березня "жовто-сині" зіграють проти Шотландії, а в разі перемоги розіграють право поїхати в Катар з тріумфатором пари Уельс – Австрія.