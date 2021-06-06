Сабо сделал смелый прогноз на матч с Кипром: легенда ожидает от Украины голевой феерии

Бывший наставник киевского Динамо и сборной Украины Йожеф Сабо поделился ожиданиями от последнего спарринга "желто-синих" перед Евро-2020.

По мнению Сабо, Кипр – посредственная сборная, с которой у подопечных Шевченко не должно возникнуть никаких трудностей.

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Жду много забитых мячей. Состав должен немножко измениться – Александр Зинченко и Марлос должны играть с первых минут. От этого никуда не деться, нам нужно пробовать состав и тактику, которые будут на Нидерланды, – сказал Сабо.

Напомним, завершающий спарринг перед стартом Евро-2020 сборная Украины проведет уже в понедельник, 7 июня, в Харькове против Кипра. Стартовый свисток прозвучит в 19:00.