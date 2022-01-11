Рудько может вернуться в Украину – Металлист завершает трансфер воспитанника Динамо

Харьковский Металлист продолжает комплектацию команды перед возвращением в УПЛ. Клуб работает над усилением каждой позиции.

Бывший вратарь киевского Динамо Артур Рудько в скором времени вернется на родину. Футболист предпримет вторую попытку построить карьеру в УПЛ.

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Харьковский Металлист уже на завершающей стадии переговоров с Пафосом. Контракт Артура с кипрским клубом завершается уже этим летом, но там не прочь получить за футболиста хоть какую-нибудь компенсацию.

Карьера Рудька в чемпионате Кипра складывалась очень неплохо, он много раз признавался лучшим вратарем. В текущем сезоне он сыграл 14 матчей, в 6 из них ему удалось сохранить ворота "сухими".

В начале карьеры Рудько был основным голкипером Динамо, но из-за ошибок потерял доверие тренера и руководства клуба. В итоге он отправился в Пафос, цвета которого защищает с 2019 года.