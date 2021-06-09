Российский журналист пролетел мимо Евро: Азербайджан вспомнил ему конфликт с Арменией

Известный российский журналист и телекомментатор Нобель Арустамян не будет работать на матчах континентального первенства. Он не получил аккредитации из-за бана одной из стран, которая принимает турнир.

Азейбарджан отказал в аккредитации на Евро-2020 российскому журналисту Нобелю Арустамяну. Оргкомитет назвал причину и советует комментатору обратиться в УЕФА.

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В данной конкретной ситуации, если у упомянутого представителя СМИ возникнут проблемы, мы рекомендуем ему обратиться непосредственно в УЕФА по этому поводу. Он нарушил законы нашей страны, проявив неуважение к территориальной целостности Азербайджана, – сказал вице-президент АФФА Эльхан Мамедов.

Кстати, Арустамян является уроженцем Баку. Российский футбольный союз пообещал "разобраться" в ситуации, а самому журналисту россияне начали писать письма поддержки. Для аккредитации на Евро-2020 разрешение должны дать оргкомитеты всех стран, принимающих Евро – Азейбарджан отправил Арустамяна в бан.

Розыгрыш Евро-2020 пройдет в 11 разных странах: Англии, Венгрии, Нидерландах, Германии, Азербайджане, России, Испании, Румынии, Дании и Шотландии.