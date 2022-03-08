С родителями не общаюсь, они мне не верят, – Алиев вступил в территориальную оборону

Уроженец российского Хабаровска Александр Алиев с оружием в руках защищает Украину. Экс-футболист рассказал о мотивах такого поступка.

"Хочу, чтобы мои дети жили здесь в мире. Не хочу видеть слезы на глазах моих детей, только улыбку на лицах всех детей и моих земляков", – сказал Алиев.

К теме Сидели три дня в бомбоубежище, – игрок Шахтера и сборной стал волонтером

Бывший полузащитник сборной Украины рассказал о том, как поругался со своими родителями:

Я не буду никого не обманывать и скажу честно. Поначалу я общался с родителями, но сейчас мы не общаемся. Они смотрят у себя в России телевидение и видят совсем другое, что у нас фашисты, нацисты, мародерство. Да, мародерство есть, но мы пытаемся с этим бороться. То, что они мне говорили... Я сначала пытался объяснить им, что у нас происходит. Я своими глазами это вижу. Было такое, что я был под пулями, но я не испугался и продолжаю защищать нашу Украину. Родители мне не верят. И это наиболее обидно.

Экс-футболист объяснил, что его поход в ряды территориальной обороны – зов сердца:

Я ничего доказывать никому не собираюсь. Посты в инстаграмме я выставляю не для пиара. Я взял в руки автомат и благодарен своему другу, которым меня пригласил сюда.

Александр также признался, что спит по четыре часа и не имеет возможности следить за футбольным миром: "Здесь время летит очень быстро. Даже не знал, какой сегодня день недели. Я ни разу не посмотрел, кто и как сыграл. Иногда могу залезть в инстаграм – вчера увидел, что Манчестер Сити выиграл 4:1 у Манчестер Юнайтед".

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!