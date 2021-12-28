Ризнык стал целью клубов из Европы: кто охотится за талантом
Источник:Meta-ratings
Голкипер Ворсклы и сборной Украины Дмитрий Ризнык поражает своим классом и стабильностью. Его игру уже заметили и за пределами Украины.
Вратарь Ворсклы Дмитрий Ризнык попал на радары европейских клубов. Сделать предложение по его трансферу уже готовы три клуба.
Интересно Шевченко не сдерживает трансферные аппетиты – он хочет подписать наилучшего таланта Италии
В частности, польская Легия, которая находится в кризисе, не прочь видеть таланта в рамке своих ворот. Также на 22-летнего Ризныка обратили внимание португальские Белененсеш и Витория Гимараеш.
Впрочем, ни один из клубов пока не смог удовлетворить финансовые требования Ворсклы. Полтавский клуб понимает перспективы голкипера и не собирается прощаться с ним за бесценок.
Напомним, в текущем сезоне Ризнык поставил рекорд чемпионата Украины, отразив 5 пенальти.