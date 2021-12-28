Воротар Ворскли Дмитро Різник потрапив на радари європейських клубів. Зробити пропозицію щодо його трансферу вже готові три клуби.

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Зокрема, польська Легія, яка перебуває у кризі, не проти бачити таланта у рамці своїх воріт. Також на 22-річного Різника звернули увагу португальські Белененсеш та Віторія Гімараєш.

Втім, жоден з клубів поки не зміг задовольнити фінансових вимог Ворскли. Полтавський клуб розуміє перспективи голкіпера та не збирається прощатися з ним за безцінь.

Нагадаємо, у поточному сезоні Різник поставив рекорд чемпіонату України, відбивши 5 пенальті.