"Грифоны" уже ведут переговоры с Аталантой об Алексее Миранчуке. Как выяснилось, российский хавбек – не единственная тема разговора между клубами.

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Андрей Шевченко также хочет видеть в своей команде нападающего Роберто Пикколи. В прошлом сезоне 21-летний футболист получил звание лучшего молодого футболиста Италии, но в настоящее время составить конкуренцию основным форвардам бергамасков ему не удается.

Аталанта не прочь отпустить талант для получения игровой практики, но Дженоа – не единственный претендент на молодого форварда. Арендовать его также хочет Монца, борющаяся за выход в Серию А, и Специя, конкурирующая с Дженоа в борьбе за выживание.