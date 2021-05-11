Боссы Ференцвароша не готовы идти на условия, которые им выдвинул украинский тренер Сергей Ребров.

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По информации СМИ, специалист хочет усилить команду Андреем Ярмоленко и Сергеем Сидорчуком. Кроме того, Ребров хочет получать зарплату, как в киевском Динамо.

Венгерский клуб не имеет возможности выполнить эти условия, поэтому готовится к возможному прекращению сотрудничества с украинским специалистом уже этим летом, хотя его контракт рассчитан еще на год.