Ребров возглавит сборную – председатель Комитета УАФ рассекретил договоренность с Петраковым

Новый 64-летний наставник сборной Украины Александр Петраков вряд ли может рассчитывать на долгую работу в лагере "желто-синих". Переговоры со специалистом прошли быстро, и стороны сошлись на временном сотрудничестве.

Недавно после долгой эпопеи национальная сборная Украины получила нового главного тренера. Команду с приставкой и.о. возглавил Александр Петраков.

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Его назначение состоялось ночью, ведь УАФ ждала окончательного ответа от Аль-Айна о расторжении контракта с Сергеем Ребровым. Шевченко покинул пост еще 1 августа, а УАФ ждала Реброва более 2 недель несмотря на то, что сборная уже в начале сентября будет играть против Казахстана и Франции в отборе на чемпионат мира.

Как рассказал председатель Комитета национальных сборных Алексей Михайличенко, переговоры с Петраковым проводились только накануне назначения, обе стороны согласились на временную работу.

Очень непростая ситуация. Но думаю, что он сможет справиться с этой ситуацией. Он очень хорошо понимает, что нужно делать, как это делать,

– сказал Михайличенко.

Также он добавил, что вероятность назначения Реброва следующим тренером сборной вполне высока. Единственная проблема – как быстро Сергей Станиславович сможет покинуть работу в Эмиратах.