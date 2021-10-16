Ребров обворовывает Динамо: шейхи перехватывают у киевлян яркого защитника

Киевское Динамо хочет усилить защиту 28-летним игроком ЧФР Андреем Бурке. О подписании футболиста беспокоится сам Мирча Луческу.

Трансфер центрального защитника мог состояться уже этим летом, но футболист получил травму. Переговоры отложили на зимнее трансферное окно.

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Бурке уже вернулся на поле и заявляет о желании сменить чемпионат. Но теперь у киевского Динамо появился конкурент – Аль-Айн Сергея Реброва. Шейхи уже предложили за футболиста 2 миллиона евро и готовы к сделке.

Отметим, что текущий контракт Бурке с ЧФР Клуж рассчитан до 20 июня 2022 года, уже этим летом он может стать свободным агентом. Портал Transfermarkt оценивает его в 3,3 миллиона евро.