Ребров не смог договориться с Аль-Айном: кто станет тренером сборной Украины

Уже завтра исполком УАФ должен объявить имя нового тренера сборной Украины. Казалось, что назначение Сергея Реброва – дело решенное, но не все так просто, как хотелось бы УАФ.

Украинская ассоциация футбола направила Аль-Айну запрос о возможности подписания контракта с Сергеем Ребровым. Клуб из ОАЭ ответил отказом.

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Ранее звучала информация, что Реброву удалось договориться с руководством Аль-Айну, который он возглавил только 6 июня и еще не успел провести ни одного официального матча.

Если информация журналиста из Эмиратов Амера Абдуллы соответствует действительности, то УАФ будет иметь проблемы с назначением преемника Андрея Шевченко. Как рассказал Мирон Маркевич, ни одного предложения возглавить сборную он не получал, из-за чего он побил горшки с УАФ и покинул работу в комитете национальных сборных.

Кроме Реброва и Маркевича на кресло тренера сборной претендовал Алексей Михайличенко, который готов согласиться на любые условия УАФ.