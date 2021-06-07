Ребров нашел новый клуб – украинец будет тренировать Аль-Айн из ОАЭ

Украинский специалист Сергей Ребров продолжит тренерскую карьеру в Объединенных Арабских Эмиратах.
Совсем недавно Ребров, который трижды подряд приводил команду к победе в чемпионате, и венгерский Ференцварош разорвали соглашение, которое действовало до лета 2022 года
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Долго без работы украинский наставник не просидел. Клуб Аль-Айн из ОАЭ сумел убедить Реброва стать на тренерский мостик команды.
В прошлом розыгрыше чемпионата Аль-Айн занял лишь 6 место. Детали контракта с украинцем пока не разглашаются.
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