Контракт Сергея Реброва с Аль-Айном рассчитан до конца весны. Что ждет его после завершения сезона чемпионата ОАЭ – специалист еще не знает.

Кстати Ребров шагает к очередному чемпионству – Аль-Айн снова победил

Конкретных предложений Ребров еще не получил, потому не спешит с громкими заявлениями. Кроме того, отношения с боссами Аль-Айна наладились, поэтому он не прочь продолжить сотрудничество с арабским клубом.

"Я пытаюсь подписывать контракт с клубами этого региона на год. Нужно понять, интересно ли тебе здесь работать. Интересно ли клубу и игрокам. Сейчас мы на первом месте, все рады. А как будет потом – увидим.

Не могу сказать, где я окажусь летом. Возможно, останусь здесь", – сказал Ребров.

Напомним, ранее специалист возглавлял Динамо, Аль-Ахли и Ференцварош. Все свои команды Ребров приводил к чемпионству.