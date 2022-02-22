Ребров будет преемником Луческу, – журналист верит в договоренность Динамо с тренером

Работа Мирчи Луческу во главе киевского Динамо достаточно успешна, ему удалось вернуть киевлянам чемпионские медали. Вместе с тем эксперты не устают предсказывать, кто возглавит команду после него.

Журналист Денис Босянок убежден, что президент Динамо Игорь Суркис уже позаботился о будущем тренерского мостика своей команды. Команду должен возглавить молодой специалист, уже успешно руководивший "бело-синей" командой.

До речі Ребров ще ближчий до чемпіонства – Аль-Айн переміг з шедевральним голом

Мы можем размышлять сколько угодно, но с Ребровым уже есть договоренность. Я так чувствую. Интересно ли ему возвращаться? Вот в этом я не уверен,

– сказал Босянок.

Журналист также добавил, что в случае отказа Реброва Динамо следует пригласить Юрия Вернидуба. Этот тренер успешно показал себя в Заре и феерит в еврокубках вместе с Шерифом.

После 18 туров УПЛ 2021/22 Динамо находится на 2-м месте в турнирной таблице. Расстояние от донецкого Шахтера составляет 2 очка.