Реал определил неприкасаемых – Лунин получил плохие новости, но имеет доверие Анчелотти

Мадридский Реал готов расстаться с любым своим футболистом, если поступит хорошее финансовое предложение. Исключением стали лишь несколько исполнителей.

Президент мадридского Реала Флорентино Перес готов отпустить практически любого футболиста, если получит за него хорошую финансовую компенсацию.

Интересно Яремчук в Бенфике: сколько на трансфере украинца заработали Динамо и Гент

Гарантии неприкосновенности имеют лишь голкипер Тибо Куртуа, звездный новичок Давид Алаба, хавбек Феде Вальверде, а также пара нападающих – Винисиус и Карим Бензема.

Следовательно, украинскому голкиперу Андрею Лунину придется смириться с ролью второго вратаря. Впрочем, его уверенная игра против Рейнджерса и хорошие сейвы убедили Карло Анчелотти как можно больше доверять украинцу место в основе. Скорее всего, Лунин будет играть в кубковых поединках и в матчах чемпионата с не слишком именитыми соперниками.

Что касается приобретений, то Реал сейчас интересует только одна цель – нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе.