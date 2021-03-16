Украинец вышел в старте и необычно для себя провел на поле весь поединок. Несмотря на классную игру Руслана Малиновского, Аталанта прекращает борьбу в Лиге чемпионов.

Источник: 24 канал

Поражение в первом поединке в Бергамо обязывало Аталанту атаковать в ответном матче. Однако мадридцы победили и в родных стенах.

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Еще в первом тайме Лука Модрич воспользовался обрезкой голкипера и отпасовал налево на Карима Бензема, который мгновенно наказал Марко Спортьелло. После перерыва Реал увеличил преимущество благодаря пенальти. Малиновский пытался догнать Винисиуса Жуниора, но реактивного бразильца остановил только его земляк Рафаэль Толои. Защитник Аталанты нарушил правила против соперника в штрафной. Приговор четко исполнил Серхио Рамос.

На 83-й минуте Луис Муриель реализовал классный штрафной удар и подарил призрачные надежды на положительный результат. Впрочем, уже в следующей атаке Марко Асенсио точно пробил в ближний угол, убив интригу.

Малиновский запомнился несколькими красивыми передачами на Дувана Сапату (в том числе, роскошным ноу-лук пасом). Портал WhoScored оценил украинца неплохим баллом 6,71 – это второй показатель в Аталанте вслед за автором гола Муриелем.

Лига чемпионов, 1/8 финала

Реал – Аталанта 3:1

Голы: Бензема, 34, Серхио Рамос (пен.), 60, Асенсио, 84 – Муриель, 83.