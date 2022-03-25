Наставник Аль-Айна вспомнил жизнь в Горловке и отметил отсутствие языковой проблемы в Украине. Ребров высмеивает "освободителей":

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Приходя в нашу страну, они пытаются показать всему миру, что это операция по освобождению кого-то. Я жил в Горловке и за всю свою сознательную жизнь не помню, чтобы кто-то ущемлял достоинство людей, говорящих на русском языке. Никогда этого не было. При том, что они "освобождают", они не дают людям из Мариуполя просто уехать. Они бомбят город и не дают уехать, потому что пытаются показать, что они должны вывести этих людей и в своей стране показать, что они кого-то освободили. Конечно, это страшно, это бесчеловечно.

Сергей Станиславович также отмечает необходимость закрыть небо над Украиной:

Я сейчас очень много даю интервью европейским каналам и пытаюсь объяснить, что самое важное для нас – закрыть небо. Если небо будет открытым, нас будут бомбить, и мы не сможем защитить нашу страну, это невозможно. Сверху нас пытаются стереть с земли, всю нашу территорию. Я видел снимки Мариуполя, прежде чем все началось, и сейчас это просто апокалипсис.

Ребров шокирован разговорами оккупантов со своими родными:

Я слушаю разговоры русских солдат, когда они звонят матерям, своим девушкам. Я слышу, о чем они говорят – это просто какое-то безумие. Эти солдаты убивают детей, женщин, гражданских – они говорят о какой-то кока-коле, о какой-то херне... Поэтому я не знаю, как достучаться до кого-то.

Украинский тренер считает, что многое зависит от простых россиян: "Я читаю Навального, я читаю канал Insider – мне интересно, что современные люди думают. Их много, но они не вылезают, до поры до времени. Я надеюсь, те популярные люди из Украины, которых знают в России, они будут пытаться донести. Очень многое сейчас зависит от простых людей. Даже не выйти на улицу, а показать какую-то поддержку. Когда их будет много, то их уже некуда будет сажать на 15 суток или на 15 лет. Люди просто восстанут против этого режима, потому что этот режим в первую очередь убивает в людях желание прогрессировать, желание пользоваться новыми технологиями, потому что закрывают абсолютно все".