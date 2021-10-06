Раньше никто не плакал, – легенда сборной стал на защиту Петракова в ситуации с Малиновским

Как известно, Александр Петраков не вызвал на октябрьские матчи Руслана Малиновского, из-за чего выслушал много критики. Впрочем, далеко не все поддержали травлю наставника сборной.

Бывший хавбек сборной Украины Андрей Полунин считает, что обсуждать тренерские решения – просто недопустимо. Именно тренер несет ответственность за результат, поэтому его решение – закон.

Кстати Меня облили дерьмом, но я говорю "спасибо", – Петраков обиделся на реакцию из-за Малиновского

Я вообще не понимаю этой дискуссии, мне она совершенно непонятна. В свое время, когда я выступал в Бундеслиге за Нюрнберг, а Виктор Скрыпник за Вердер, бывало, что нас тоже не вызвали в сборную, но никто не плакал,

– отметил Полунин.

Напомним, из-за травмы в лагерь сборной не смог приехать Александр Зинченко. Кроме того, повреждение получил и Виталий Буяльский. Соответственно, сейчас в центре сборной Украины довольно заметные потери.

9 октября "желто-синие" сыграют на выезде против Финляндии, а 12 числа примут Боснию и Герцеговину.