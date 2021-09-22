Проблемы с техникой, – Гасперини рассказал, над чем нужно работать Малиновскому

Украинский хавбек Аталанты Руслан Малиновский закрепился в команде в роли лидера. Но наставник бергамасков Джан Пьеро Гасперини ожидает, что футболист сможет еще больше улучшить свою игру.

По мнению Гасперини, Малиновский показывает отличную форму. Ему удалось стать одним из лидеров команды и вести партнеров вперед.

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Вместе с тем итальянский специалист надеется, что украинец сможет добавить в техническом компоненте.

В прошлом году Малиновский прекрасно выступал, но теперь ему, как и всем его партнерам, нужно подтянуть технический уровень. Он в порядке, но в плане техники ему немного не хватает. А технический аспект направления отображается в голах и очках,

– сказал Гасперини.

Напомним, Александр Петраков не нашел для Руслана место в основе команды в матчах против Казахстана и Франции, а на октябрьские поединки против Финляндии и Боснии и Герцеговины вообще оставил его вне заявки.