Приютил 8 человек из Украины и готов танк купить, – Петряк занимается волонтерской деятельностью

Футболист венгерского Фехервара Иван Петряк помогает своей Родине. Украинец протянул руку помощи своим землякам и ВСУ.

Журналист Владимир Зверов рассказал особую историю об Иване Петряке. Футболист проявляет особую гражданскую позицию и не остается в стороне от проблем других людей.

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"Просто одна маленькая история. Украинский футболист Иван Петряк, играющий за венгерский Фехервар, принял к себе 8 человек из Украины. У Вани семья, двое детей и дом на 65 квадратов под Будапештом. Ваня полностью обеспечивает их пребывание в Венгрии. Кроме того, помогает с закупкой касок и бронежилетов для Вооруженных Сил. Готов и танк купить, но не знает где! Я знаю его как порядочного человека и скромного парня, но не поделиться не могу! – написал Зверов.

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