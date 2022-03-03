Журналіст Володимир Звєров розповів особливу історію про Івана Петряка. Футболіст проявляє особливу громадянську позицію та не залишається осторонь проблем інших людей.

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"Просто одна маленька історія. Український футболіст Іван Петряк, який грає за угорський Фехервар, прийняв до себе 8 людей з України. У Вані сім’я, двоє дітей і будинок на 65 квадратів під Будапештом. Ваня повністю забезпечує їхнє перебування в Угорщині. Окрім того, допомагає із закупівлею касок та бронежилетів для Збройних Сил. Готовий і танк купити, але не знає де! Я знаю його як порядну людину і скромного хлопця, але не поділитися не можу!" – написав Звєров.

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