Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень отреагировал на бурю в соцсетях, которая возникла из-за публичных комментариев украинских футболистов на русском языке.

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Он отметил, что статус государственного языка в сфере спорта закреплен в статье 34 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Также Тарас Кремень добавил, что личное общение спортсменов не является сферой действия этого закона, но публичные выступления должны быть только на украинском языке.

Каждый гражданин Украины на международных соревнованиях – пример профессионализма, спортивного мастерства, гордости и уважения к своему народу, государству, поклонникам из разных уголков мира. Именно поэтому публичные выступления, комментарии или пресс-конференции, в которых принимают участие наши спортсмены, их тренеры, представители федераций или клубов, в том числе, по завершению карьеры, прежде должны быть на государственном языке. А вот перевод должны осуществлять организаторы соревнований, – написал он.

Отметим, что русский язык украинских спортсменов и футболистов раздражал пользователей сети, а апогеем стал комментарий Артема Довбыка после исторической победы над Швецией в 1/8 финала Евро-2020.