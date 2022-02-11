Придется заново научиться ходить, – Кривцов рассказал о восстановлении после тяжелой травмы

Защитник Шахтера и сборной Украины Сергей Кривцов постепенно оправляется от тяжелой травмы голеностопа. Похоже, что в матче с Шотландией рассчитывать на него не стоит.

Во время зимних каникул Сергей Кривцов сломал малоберцовую кость. Футболист проходит сложную реабилитацию, поэтому возвращения на футбольное поле скорым не будет.

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Как рассказал сам защитник, он уже начал тренироваться, но по индивидуальной программе. Он работает над восстановлением мышц поврежденной ноги, что требует много времени и усилий.

Хожу в специальном "сапоге" и немного нагружаю стопу. Думаю, через неделю перейдем к упражнениям в бассейне, а потом придется заново учиться ходить,

– рассказал Кривцов.

Ранее врачи прогнозировали, что Сергей сможет снова играть не раньше марта. Динамика восстановления футболиста от травмы показывает, что сыграть против Шотландии в плей-офф отбора на ЧМ-2022 ему вряд ли удастся.

В случае победы над кельтами 29 марта наша команда разыграет путевки на Мундиаль с триумфатором пары Уэльс – Австрия.