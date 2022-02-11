Как утверждает журналист Игорь Бурбас, Евгений Коноплянка отправился в Польшу для проведения переговоров с Краковией. Футболист и клуб находятся на последнем этапе переговоров.

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Сегодня, 11 февраля, Коноплянка должна согласовать некоторые контрактные нюансы и пройти медосмотр. Если все будет хорошо – сегодня Краковия объявит о подписании украинской звезды.

В случае провала переговоров хавбек подготовил для себя запасной вариант. На переговоры с другим клубом он улетит прямо из Польши.

В текущем сезоне Евгений всего дважды выходил на футбольное поле и суммарно сыграл 47 минут. Клуб не взял его на сбор в Турцию, поэтому хавбек начал искать новое место трудоустройства. Transfermarkt оценивает игрока в 1,5 млн. евро, но Шахтер отпустит его без какой-либо компенсации.