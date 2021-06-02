Причин для переживаний нет: экс-нападающий сборной сравнил Евро-2020 и финалы еврокубков

Бывший форвард украинской национальной команды и лучший бомбардир первого чемпионата Украины в составе Черноморца Сергей Гусев поделился ожиданиями от предстоящего континентального первенства и оценил список игроков, которые попали в заявку на Евро-2020.

"Думаю, переживать из-за неутешительного результата последнего спарринга не стоит, – говорит Сергей Евгеньевич в комментарии Сборная24. – Товарищеские матчи – это хорошая возможность для экспериментов, наигрывания новых игровых моделей, налаживание связей между футболистами. Поэтому, как минимум, поединок с Бахрейном не стоит принимать во внимание. Счет имеет значение только в официальных соревнованиях".

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Кроме того, Сергей Гусев считает, что в лагере "сине-желтых" находятся именно те игроки, которые готовы к выполнению поставленных задач.

Андрей Шевченко – хороший тренер и имеет замечательных помощников. Следовательно, критиковать или даже подсказывать по подбору исполнителей не совсем правильно. Они проводят большую работу, много работают и анализируют. Не сомневаюсь, что заявка нашей сборной на Евро-2020 является сбалансированной и качественной.

Гусев, который в прошлом играл на позиции нападающего, оценил атакующую линию сборной. "В распоряжении тренерского штаба есть три хороших нападающих. И Яремчук, и Беседин, и Довбик представляют сильные команды. Наставники просматривали разные варианты и, очевидно, остановились на тех футболистах, которые должны принести много пользы. Мы все не видим тренировочного процесса, не имеем достаточно информации, чтобы делать выводы о том, что кого-то не вызвали в национальную команду. Считаю, что штаб просмотрел достаточно кандидатов и обладает необходимыми данными. Не надо забывать, что только тренер отвечает за результат, значит, знает, что делает".

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Экс-форвард Чорноморца, который также выступал в Турции и Израиле, спрогнозировал выступление сборной Украины на Евро-2020.

Сейчас у нас очень хорошая сборная, поэтому причин для переживаний нет. В конце концов, вспомните последние два финала еврокубков. В Лиге Европы победил скромный Вильярреал, а в Лиге чемпионов Манчестер Сити, который, на мой взгляд, выглядел сильнее, проиграл Челси. Это спорт, здесь возможны неожиданности. Выходить из группы мы вроде бы и должны. Просто надо приложить максимум усилий. Впрочем, как говорят у нас в Одессе, будем надеяться на лучшее, – резюмировал Гусев.

Напомним, что уже 3 июня команда Андрея Шевченко проведет очередной спарринг в рамках подготовки к чемпионату Европы. На "Днепр Арене" украинцы встретятся с Северной Ирландией.