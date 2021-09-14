Премиальные получают все: Бущан рассказал о щедрости Луческу в Динамо

Главный тренер Динамо Мирча Луческу смог завоевать чемпионство в свой первый сезон, а также добиться прогресса молодых исполнителей. Кроме того, тренер настоял на щедром вознаграждении за победу команды.

Как рассказал голкипер Динамо и сборной Украины Георгий Бущан, кроме долгих занятий по тактике Луческу изменил в Динамо еще и систему премиальных. Теперь награду за победу получают все футболисты без исключения.

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Есть ли у нас премиальные за игры? Конечно. Получают все! В Шахтере при Луческу было так, что получали премии даже те, кто не попадал в заявку. Потому что, по его мнению, они дают команде силу, качество, создают конкуренцию. Вот это Мистер также принес в Динамо,

– рассказал Бущан.

Напомним, бывший тренер Шахтера Мирча Луческу возглавил Динамо в июле 2020 года и сразу привел команду к чемпионству с большим отрывом от Шахтера.

Сегодня киевское Динамо примет Бенфику в рамках 1 тура группового этапа Лиги чемпионов.