Позор года: звезды сборной Украины похвастались фото со скандальным российским рэпером Бастой

Виталий Мыколенко и Роман Яремчук получили большую порцию хейта в социальных сетях. Причина – совместное фото с российским исполнителем, который не поддерживает территориальную целостность Украины.

Футболисты сборной Украины Виталий Миколенко и Роман Яремчук после Евро-2020 отправились на отдых в Турцию. Там ключевые игроки команды Шевченко попали в громкий скандал.

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На курорте Яремчук и Мыколенко сделали совместное фото с Бастой, которое защитник Динамо выложил на своей странице в Инстаграм. Вполне логично, что фотография вызвала большую бурю негатива в сторону футболистов в сети.

Отметим, что Баста долгое время был под запретом въезда в Украину. Он не поддерживает территориальную целостность Украины, а также гастролировал в оккупированном Крыму.