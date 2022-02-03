Пожил бы в Москве, покайфовал, – Алиев рассказал, что сдерживает его от поездок в Россию

Бывший футболист Динамо и сборной Украины Александр Алиев не прочь пожить в России. Раньше он защищал цвета Локомотива, поэтому у Москвы много друзей.

Александр Алиев – уроженец России, он даже до сих пор имеет российский паспорт. Впрочем, он считает себя гражданином Украины, хотя о российско-украинской войне говорить не хочет.

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Он утверждает, что военный конфликт никоим образом не повлиял на него. Бывший футболист помнит, как защищал цвета национальной сборной Украины и пел гимн, держа руку на сердце, но не прочь некоторое время пожить в Москве.

Будь я миллионером, поехал бы в Москву, пожил немного, покайфовал, но там нужно очень много денег. Что мне там делать, чем заниматься? У меня все здесь – друзья, дети, все здесь,

– сказал Алиев.

Александр Алиев завершил профессиональную карьеру футболиста 6 лет назад. Некоторое время выступал за любительские клубы, но потом прекратил играть и на этом уровне.

У бывшей звезды есть тренерская лицензия, но пока он не получал предложений возглавить какой-нибудь клуб.