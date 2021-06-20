Потери в сборной: Шевченко сообщил неутешительные новости перед важным матчем с Австрией

Главный тренер национальной команды Андрей Шевченко рассказал о состоянии травмированных футболистов. Против Австрии не сможет сыграть один из ведущих игроков.

В лазарете сборной Украины на Евро-2020 находились два игрока: защитник Динамо Денис Попов и вингер Александр Зубков, который получил повреждение в первом матче против Нидерландов.

Интересно Кого не хватает сборной на Евро-2020: Вацко назвал двух футболистов

Как рассказал главный тренер национальной команды, на одного из них в матче против Австрии рассчитывать не стоит.

У Попова – небольшая проблема, но я думаю, что сегодня он вернется в общую группу. Зубков восстанавливается, мы не можем форсировать его возвращение. С ним работают хорошие физиотерапевты. С Австрией он точно не сыграет, – сказал он.

Отметим, что в матче с Австрией решится судьба Украины на Евро-2020. Для путевки в стадию плей-офф "желто-синим" достаточно ничьей. Матч состоится в понедельник, 21 июня.