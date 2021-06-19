По мнению Вацко, сборная Украины не провалила второй тайм в матче против Северной Македонии, просто соперник пошел вперед большими силами, ведь не имел что терять.

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Также комментатор считает, что в эпизоде с пенальти фолил Пандев, поэтому арбитр неправильно трактовал эпизод.

Во втором тайме у нас были очень классные моменты. Цыганков должен был забивать, пенальти мы били. Я не согласен с тем, что сборная Украины провалила второй тайм. У нас XG 3.19. У вратаря македонцев – 7 сейвов. Первый тайм – эталонный. Шевченко отлично сделал замены, выпустив на поле Сидорчука. Он добавил стабильности в центре поля. При том, что Шапаренко провел хороший матч. Нам не хватает здоровых Цыганкова и Зубкова. Ярмоленко проводит сказочный турнир, – сказал Вацко.