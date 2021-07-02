Посмотрите, где сборная Украины, – тренер Испании Луис Энрике расхвалил команду Шевченко

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике одобрительно отозвался о работе Андрея Шевченко. Он увидел перспективы "желто-синей" команды уже давно.

По мнению Луиса Энрике, сборная Украины давно начала свой путь прогресса, поэтому попадание в 1/4 финала Евро-2020 – вполне заслуженный результат.

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В свое время я уже хорошо отзывался о сборной Украины и ее тренере. Посмотрите, где эта команда сейчас – среди 8-ми фаворитов чемпионата Европы, – сказал он.

Отметим, что сегодня Испания разыграет путевку в полуфинал Евро-2020 со Швейцарией, а Украина завтра будет бороться за проход в следующий этап с Англией.