Портной может покинуть Коньяспор – карьеру украинца испортил новый тренер

Украинский нападающий Артем Кравец скоро может начать поиски новой команды. Футболиста не устраивает текущая роль в команде.

В прошлом сезоне в Коньяспоре произошли важные изменения – на тренерский мостик пришел Ильхан Палут. Специалист не предоставляет Артему Кравцу достаточное количество игрового времени, предпочитая других исполнителей.

Читайте также Шевченко испытывает фиаско в генуэзском дерби: разгром в родных стенах и первый гол

Из-за этой ситуации 32-летний форвард думает о смене клубной прописки, ведь хочет играть более важную роль. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2022 года, но если Артем не будет попадать в состав и захочет уйти – клуб может пойти ему навстречу.

В текущем сезоне Кравец провел на поле всего 10 минут, результативными действиями не отмечался. В общей сложности Палут за время своей работы выпускал Артема в 14 матчах, украинец забил 2 гола.

Кравец играет в Турции в течение длительного времени, так что вполне возможно, что он будет искать команду в рамках этого чемпионата.