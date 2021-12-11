Минулого сезону у Коньяспорі відбулися важливі зміни – на тренерський місток прийшов Ільхан Палут. Фахівець не надає Артему Кравцю достатньої кількості ігрового часу, надаючи перевагу іншим виконавцям.

Читайте також Шевченко зазнає фіаско в генуезькому дербі: розгром у рідних стінах і перший гол

Через цю ситуацію 32-річний форвард думає над зміною клубної прописки, адже хоче відігравати більш важливу роль. Його контракт з клубом розрахований до літа 2022 року, але якщо Артем не буде потрапляти у склад та захоче піти – клуб може піти йому назустріч.

У поточному сезоні Кравець провів на полі лише 10 хвилин, результативними діями не відзначався. Загалом Палут за час своєї роботи випускав Артема у 14 матчах, українець забив 2 голи.

Кравець грає в Туреччині впродовж тривалого часу, тож цілком можливо, що він шукатиме команду в рамках цього чемпіонату.