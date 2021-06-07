Пообещал своей жене забить сегодня, – Зинченко о секрете исполнения пенальти

После поединка с Кипром футболист украинской национальной команды рассказал, почему второй пенальти исполнял не Андрей Ярмоленко. Как оказалось, причина довольно небанальная.

"Хотел бы сначала поблагодарить всех болельщиков за невероятную поддержку. Я не помню, когда в последний раз играл при такой поддержке. Слышал, что сегодня на игре было около 20 тысяч людей, даже на финале Лиги чемпионов было меньше. Поэтому им большое спасибо за признание. Главное, что мы выиграли эту игру и подходим в хороших кондициях к чемпионату Европы", – заявил Зинченко.

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Также Александр рассказал, почему в конце первого тайма он взялся исполнять пенальти.

Я думаю, что штатным пенальтистом у нас остается Андрей Ярмоленко, но я попросил ударить, поскольку пообещал своей жене забить сегодня. И наконец забил.

Зинченко считает, что удаление в составе соперника не сыграло на руку украинцам. "Мне бы лично, и многим ребятам в раздевалке, хотелось бы доиграть эту игру в полных составах. Это был товарищеский матч и для нас было бы даже лучше, если бы мы сыграли всю игру одиннадцать против одиннадцати. Возможно, лучше бы подготовились к чемпионату Европы" , – сказал игрок "сине-желтых".